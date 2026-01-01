Spectacle La claque de Fred Radix Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Spectacle La claque de Fred Radix

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Applicable à



Parents accompagnant du dispositif Je sors mes parents

Étudiants, apprentis, jeunes de 12 à 25 ans

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux

Résidents d’EHPAD de l’Île d’Oléron

Personnes en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 21:45:00

Date(s) :

2026-01-16

Fred Radix, dans ce spectacle, s’empare d’un sujet et d’un personnage qui ont marqué l’histoire du théâtre et les traite avec humour, musicalité et décalage historique.

.

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fred Radix’s La claque show

In this show, Fred Radix takes a subject and a character that have left their mark on the history of theater, and treats them with humor, musicality and a historical shift.

L’événement Spectacle La claque de Fred Radix Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes