Spectacle La claque de Fred Radix Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
Spectacle La claque de Fred Radix Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron vendredi 16 janvier 2026.
Spectacle La claque de Fred Radix
Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Applicable à
Parents accompagnant du dispositif Je sors mes parents
Étudiants, apprentis, jeunes de 12 à 25 ans
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux
Résidents d’EHPAD de l’Île d’Oléron
Personnes en situation de handicap
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16 21:45:00
Date(s) :
2026-01-16
Fred Radix, dans ce spectacle, s’empare d’un sujet et d’un personnage qui ont marqué l’histoire du théâtre et les traite avec humour, musicalité et décalage historique.
.
Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fred Radix’s La claque show
In this show, Fred Radix takes a subject and a character that have left their mark on the history of theater, and treats them with humor, musicality and a historical shift.
L’événement Spectacle La claque de Fred Radix Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes