Spectacle « La Clé des champs » Briare

Spectacle « La Clé des champs » Briare vendredi 14 novembre 2025.

Spectacle « La Clé des champs »

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Assistez au spectacle « La Clé des champs »

Spectacle proposé pour le défi alimentaire du pays du giennois avec la compagnie Etosha. 270 places disponibles, réservation obligatoire. .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 06 60 dev-durable@paysdugiennois.fr

English :

Attend the « La Clé des champs » show

German :

Besuchen Sie die Aufführung « La Clé des champs » (Der Schlüssel zum Feld)

Italiano :

Assistere allo spettacolo « La Clé des champs

Espanol :

Asista al espectáculo « La Clé des champs

L’événement Spectacle « La Clé des champs » Briare a été mis à jour le 2025-09-19 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX