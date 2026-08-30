Spectacle La Clique à farces Cabaret impro Salle Nuit de noces Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

Spectacle La Clique à farces Cabaret impro

Salle Nuit de noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:30:00

fin : 2027-01-30 22:00:00

Date(s) :

2027-01-30

Place à l’improvisation avec La Clique à farces

Ces habitués de la scène brestoise nous proposent une formule cabaret en deux sets de 45 minutes environ.

Un cabaret, c’est une succession de saynètes rythmées uniquement par l’énergie, le rire et la spontanéité ! Les comédiens sont encadrés par un présentateur qui leur donne des contraintes plus ou moins fortes dans le seul but de les voir réussir avec brio ou échouer avec panache… .

Salle Nuit de noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 10 98

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English :

L’événement Spectacle La Clique à farces Cabaret impro Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS