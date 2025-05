Spectacle « La compteuse de poissons et le conteur d’histoire » – Linxe, 27 mai 2025 19:00, Linxe.

Spectacle « La compteuse de poissons et le conteur d’histoire » Salle des fêtes Linxe Landes

Début : 2025-05-27 19:00:00

fin : 2025-05-27 22:00:00

2025-05-27

Pièce de théâtre d’après la rencontre de la biologiste marine Pascale Chabanet (IRD) et l’auteur Jean Luc Raharimanana.

Suivi d’un dîner créole à 21h sur réservation avant le 20 mai.

Réservations sur https://moulindubinaou.com/

Tarif spectacle 8€ Spectacle et Diner 12€

Tarif étudiants spectacle 4€ Spectacle et Diner 15€

Le jour J Spectacle 10€ .

Salle des fêtes

Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine

