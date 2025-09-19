Spectacle | La Concordance des Temps | Cie Le Doux Supplice Le Chapiteau Le Mans

Spectacle | La Concordance des Temps | Cie Le Doux Supplice

Le Chapiteau 6 Bd. Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20

Ils sont acrobates, quarantenaires. Ils ont poussé loin les prouesses techniques et ce n’est plus leur quête. Pourtant leur goût pour le vertige reste entier et leur engagement physique est total. Avec La concordance des temps, ces deux artistes nous livrent leur manifeste acrobatique et poétique, qui expose le lien entre deux personnes inlassablement en quête d’écoute et d’accord. Une invitation à une rencontre sensible dans la délicatesse de la complicité où la notion même de porter est considérée comme un acte fondateur de notre humanité.

Conseillé à partir de 8 ans .

Le Chapiteau 6 Bd. Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

They are acrobats in their forties. They’ve pushed their technical prowess to the limit, and it’s no longer their quest. Yet their taste for vertigo remains undiminished, and their physical commitment is total.

German :

Sie sind Akrobaten und in den Vierzigern. Sie haben ihre technischen Fähigkeiten bis zum Äußersten ausgereizt und streben nicht mehr danach. Doch ihre Begeisterung für das Schwindelgefühl ist ungebrochen und ihr körperlicher Einsatz ist total.

Italiano :

Sono acrobati sulla quarantina. Hanno spinto la loro abilità tecnica al limite e non è più la loro ricerca. Tuttavia, il loro gusto per la vertigine rimane inalterato e il loro impegno fisico è totale.

Espanol :

Son acróbatas de cuarenta años. Han llevado su destreza técnica al límite, y ya no es su búsqueda. Sin embargo, su gusto por el vértigo no ha disminuido y su compromiso físico es total.

