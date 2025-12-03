Spectacle La Coulée BP 40287 Angoulême
Spectacle La Coulée BP 40287 Angoulême mercredi 3 décembre 2025.
Spectacle La Coulée
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-03
Le jeune circassien Julien Ladenburger fait de la cire sa partenaire de jeu dans ce spectacle singulier, burlesque et décalé, créant un univers à la beauté saisissante autant que métaphysique.
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
English :
Young circus artist Julien Ladenburger makes wax his partner in play in this singular, burlesque and offbeat show, creating a universe of striking beauty as much as it is metaphysical.
German :
Der junge Zirkusartist Julien Ladenburger macht in dieser einzigartigen, burlesken und schrägen Aufführung das Wachs zu seinem Spielpartner und erschafft ein Universum von ergreifender Schönheit ebenso wie von Metaphysik.
Italiano :
Il giovane artista circense Julien Ladenburger fa della cera la sua compagna di gioco in questo spettacolo singolare, burlesco e anticonformista, creando un universo di sorprendente bellezza quanto metafisico.
Espanol :
El joven artista de circo Julien Ladenburger hace de la cera su compañera de juego en este espectáculo singular, burlesco y fuera de lo común, creando un universo de una belleza tan sorprendente como metafísica.
