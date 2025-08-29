Spectacle « La crise de l’imagination » Louhossoa

Spectacle « La crise de l’imagination » Louhossoa dimanche 11 janvier 2026.

Spectacle « La crise de l’imagination »

Salle Harri Xuri Louhossoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Quelle est l’importance du pouvoir d’imagination ? Deux personnages plongent le public dans un monde à la fois onirique et tragi-comique, où le mouvement du corps est le protagoniste d’une histoire fantastique qui questionne les limites de l’apparemment impossible. A partir de 4ans. 45min. Sans paroles. .

Salle Harri Xuri Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

English : Spectacle « La crise de l’imagination »

German : Spectacle « La crise de l’imagination »

Italiano :

Espanol : Spectacle « La crise de l’imagination »

L’événement Spectacle « La crise de l’imagination » Louhossoa a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque