Spectacle « La crise de l’imagination »

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Quelle est l’importance du pouvoir d’imagination ? Deux personnages plongent le public dans un monde à la fois onirique et tragi-comique, où le mouvement du corps est le protagoniste d’une histoire fantastique qui questionne les limites de l’apparemment impossible. A partir de 4 ans. .
