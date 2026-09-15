Spectacle : La Crise – Rencontres Théâtrales Romanaises Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère
dimanche 8 novembre 2026 · Théâtre de la Presle · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Spectacle : La Crise – Rencontres Théâtrales Romanaises
Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 17:30:00
fin : 2026-11-08 17:30:00
Date(s) :
2026-11-08
Depuis 2013, les Rencontres Théâtrales Romanaises sont une formidable mise en lumière des compagnies de théâtre amateur de notre ville qui ont à cœur de partager leur passion et de nous faire vivre tout un panel d’émotions !
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Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 78 18 15
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English :
Since 2013, the Rencontres Théâtrales Romanaises have been a wonderful showcase for our town’s amateur theater companies, who are committed to sharing their passion and bringing us a whole range of emotions!
L’événement Spectacle : La Crise – Rencontres Théâtrales Romanaises Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-05 par Valence Romans Tourisme
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