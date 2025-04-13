Spectacle La Croissance exponentielle des petites erreurs | TURFU Festival Le Dôme Caen

Spectacle La Croissance exponentielle des petites erreurs | TURFU Festival

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:30:00

fin : 2026-04-08 20:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Cette présentation d’étape de travail de la pièce chorégraphique La croissance exponentielle des petites erreurs porté par Ashley Chen, compagnie Kashyl, en collaboration avec Christophe Letellier, physicien chaoticien, maître de conférences à l’Université de Rouen, réunit sur scène des danseur·ses.

Gratuit, inscription obligatoire. Comment un groupe composé de parcours, âges, corporalités et sensibilités variés peut-il créer une trajectoire commune sans effacer l’individualité de chacun·e ?

C’est ce que cette rencontre art-science entre danseurs professionnels et amateurs expérimente.

Cette présentation d’étape de travail de la pièce chorégraphique La croissance exponentielle des petites erreurs porté par Ashley Chen, compagnie Kashyl, en collaboration avec Christophe Letellier, physicien chaoticien, maître de conférences à l’Université de Rouen, réunit sur scène des danseur·ses professionnel·les et des amateur·rices du territoire sur la question de la théorie du Chaos.

La pièce repose sur deux principes fondamentaux le déplacement collectif fluide et l’imprédictibilité de cette circulation. La diversité du groupe de danseurs devient la matière première du spectacle. Elle permet de révéler la dynamique de soin, d’empathie et d’ajustement permanent qui émerge dès que des personnes multiples tentent de construire un mouvement commun. Elle rend aussi visible ce que la théorie du chaos implique socialement de petites variations individuelles transforment l’ensemble, créant une organisation vivante, mouvante, imprévisible, mais profondément humaine.

À l’issue de la représentation, un échange avec l’équipe prolongera l’expérience.

Intervenant·e·s

LETELLIER Christophe, Enseignant Chercheur Complexe Interprofessionnel en Aérothermochimie (CORIA)

CHEN Ashley, chorégraphe, compagnie Kashyl

GRELAT DUPONT Peggy, LECOQ Elena et CHARRION Boris, interprètes .

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 communication@ledome.info

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English : Spectacle La Croissance exponentielle des petites erreurs | TURFU Festival

This presentation of the work in progress on the choreographic piece La croissance exponentielle des petites erreurs (The Exponential Growth of Small Errors) by Ashley Chen, Kashyl company, in collaboration with Christophe Letellier, a chaotician physicist and lecturer at the University of Rouen,…

L’événement Spectacle La Croissance exponentielle des petites erreurs | TURFU Festival Caen a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité