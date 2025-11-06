Spectacle La cuisine musicale Salle à manger du château Le Creusot

Spectacle La cuisine musicale

Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 16:30:00

2026-02-08

Un spectacle lyrique et ludique pour tous à partir de 4 ans, par la Compagnie Minute Papillon.

Deux commis de cuisine ont pour mission de préparer le repas d’un restaurant. Plus que des commis, ce sont des musiciens, amoureux de rythmes, de mélodies, et surtout d’opéra… Dans leurs mains, les ustensiles de cuisine deviennent instruments de musique la grille du four se transforme en harpe, la poêle en contrebasse… pour cuisiner au naturel ou revisiter joyeusement les grandes mélodies de Mozart, Puccini, Verdi, Rossini ou Bizet façon rap, techno, ou musiques du monde ! .

Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

