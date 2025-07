Spectacle La Débhorde Nant-le-Petit

Spectacle La Débhorde Nant-le-Petit vendredi 19 septembre 2025.

Spectacle La Débhorde

Nant-le-Petit Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 17:30:00

Sortie de résidence au CCOUAC mobile de la Cie Brouniak

La Cie Brouniak tente une expérience rare faire surgir un chœur de clowns.

Un chœur, oui — non pas une addition d’individualités, mais un corps commun, dissonant, grotesque, vibrant à l’unisson et à contretemps.

Alors si le cœur vous en dit, venez.

Pas pour un spectacle. Pour un laboratoire. Un terrain d’observation, d’essais, d’éclats.

Comme au zoo — mais sans cages — observez les créatures-clowns s’élever, résonner, se débattre, vibrer sous vos yeux.

Gratuit.Tout public

Nant-le-Petit 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 66 60 azimuts@cieazimuts.com

English :

CCOUAC mobile residency for Cie Brouniak

Cie Brouniak attempts a rare experiment: to create a chorus of clowns.

A ch?ur, yes? not an addition of individualities, but a common body, dissonant, grotesque, vibrating in unison and against the beat.

So if you feel like it, come along.

Not for a show. For a laboratory. A place to observe, to try out, to dazzle.

Just like at the zoo?but without the cages?watch the clown-creatures rise, resonate, struggle and vibrate before your very eyes.

Free admission.

German :

Auszug aus der Residenz im CCOUAC mobile der Cie Brouniak

Die Cie Brouniak wagt ein seltenes Experiment: einen Chor aus Clowns entstehen zu lassen.

Ein Chor, ja? nicht eine Ansammlung von Individualitäten, sondern ein gemeinsamer Körper, dissonant, grotesk, unisono und gegen den Takt vibrierend.

Wenn Sie also Lust haben, kommen Sie.

Nicht für eine Aufführung. Sondern für ein Labor. Ein Feld der Beobachtung, des Ausprobierens, des Ausbrechens.

Wie im Zoo nur ohne Käfige beobachten Sie die Clownkreaturen, wie sie sich erheben, klingen, kämpfen und vor Ihren Augen vibrieren.

Kostenlos.

Italiano :

Residenza mobile CCOUAC per Cie Brouniak

Cie Brouniak tenta un esperimento raro: riunire un coro di clown.

Un coro, sì? Non la somma delle individualità, ma un corpo comune, dissonante, grottesco, che vibra all’unisono e controcorrente.

Quindi, se ne avete voglia, venite con noi.

Non per uno spettacolo. Per un laboratorio. Un luogo dove osservare, provare, divertirsi.

Come allo zoo, ma senza gabbie, osservate le creature-clown che si alzano, risuonano, lottano e vibrano sotto i vostri occhi.

Ingresso libero.

Espanol :

Residencia móvil CCOUAC para Cie Brouniak

Cie Brouniak intenta un experimento poco común: reunir un coro de payasos.

Un coro, sí… no la suma de individualidades, sino un cuerpo común, disonante, grotesco, vibrando al unísono y a contratiempo.

Así que si le apetece, venga.

No para un espectáculo. A un laboratorio. Un lugar para observar, probar cosas, divertirse.

Como en el zoo… pero sin jaulas… observe cómo las criaturas-payaso se elevan, resuenan, luchan y vibran ante sus ojos.

Entrada gratuita.

