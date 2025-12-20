Spectacle La Demeure de la Terre qui tourne Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Spectacle La Demeure de la Terre qui tourne

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Découvrez “La demeure de la Terre qui tourne” un spectacle conté et dansé pour évoquer le mystère de la mort par métaphore.

Tout public.

20h30, centre culturel.

Tarifs Soutien 15 € Normal 10 € réduit 8 €

Etsem Danse 06 87 81 27 61 etsemdanse.fr

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 81 27 61 contact@etsemdanse.fr

English : Spectacle La Demeure de la Terre qui tourne

Discover La demeure de la Terre qui tourne , a storytelling and dance show that uses metaphor to evoke the mystery of death.

For all audiences.

8:30pm, cultural center.

Prices: Support 15 ? Regular 10 ? reduced 8 ?

Etsem Danse 06 87 81 27 61 etsemdanse.fr

