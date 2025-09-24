Spectacle La dernière cassette Domaine départemental de Lindre Lindre-Basse

Spectacle La dernière cassette

Domaine départemental de Lindre 67 rue Principale Lindre-Basse Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-09-24 14:30:00

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Rencontre avec les artistes de la Cie Mangeront-ils.Adultes

Domaine départemental de Lindre 67 rue Principale Lindre-Basse 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 80 lindre@moselle.fr

English :

Meet the artists of Cie Mangeront-ils.

German :

Begegnung mit den Künstlern der Cie Mangeront-ils.

Italiano :

Incontra gli artisti della Cie Mangeront-ils.

Espanol :

Conozca a los artistas de Cie Mangeront-ils.

L'événement Spectacle La dernière cassette Lindre-Basse a été mis à jour le 2025-09-18