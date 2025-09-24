Spectacle La dernière cassette Domaine départemental de Lindre Lindre-Basse
Domaine départemental de Lindre 67 rue Principale Lindre-Basse Moselle
Rencontre avec les artistes de la Cie Mangeront-ils.Adultes
Domaine départemental de Lindre 67 rue Principale Lindre-Basse 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 80 lindre@moselle.fr
English :
Meet the artists of Cie Mangeront-ils.
German :
Begegnung mit den Künstlern der Cie Mangeront-ils.
Italiano :
Incontra gli artisti della Cie Mangeront-ils.
Espanol :
Conozca a los artistas de Cie Mangeront-ils.
