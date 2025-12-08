Spectacle La disparition de Josef Mengele

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11 20:30:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

La Disparition de Josef Mengele est un seul en scène saisissant, porté avec brio par le comédien Mikaël Chirinian qui raconte, avec une intensité troublante, la cavale de celui qu’on surnomma l’Ange de la Mort . Il vous plonge dans les coulisses d’une des plus grandes chasses à l’homme de la fin du 20e siècle. .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org

English :

L’événement Spectacle La disparition de Josef Mengele Saverne a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme de Saverne et sa région