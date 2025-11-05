Spectacle La fabuleuse histoire de Basarkus Brumath

Spectacle La fabuleuse histoire de Basarkus Brumath mercredi 5 novembre 2025.

Spectacle La fabuleuse histoire de Basarkus

2 petite rue de l’église Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-05 10:00:00

fin : 2025-11-05 10:35:00

Date(s) :

2025-11-05

Spectacle de cirque et de danse.

La Fabuleuse histoire de BasarKus est un duo virtuose et malicieux, entre cirque et danse, Markus au jonglage et Basil en acrobatie. Ici, ils n’ont de cesse de créer des ponts entre leurs arts poussant le dialogue jusqu’à la limite.

Ce spectacle est programmé dans le cadre de La Tête dans les Étoiles, dès 3 ans. .

2 petite rue de l’église Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04 accueil@brumath.fr

English :

Circus and dance show.

German :

Zirkus- und Tanzshow.

Italiano :

Spettacolo di circo e danza.

Espanol :

Espectáculo de circo y danza.

L’événement Spectacle La fabuleuse histoire de Basarkus Brumath a été mis à jour le 2025-09-19 par Ville de Brumath