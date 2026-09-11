Spectacle : La fabuleuse histoire de Basarkus Nérac
mercredi 3 mars 2027 · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Spectacle : La fabuleuse histoire de Basarkus
51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-03 10:00:00
fin : 2027-03-03
Date(s) :
2027-03-03
BasarKus, c’est un être étrange à deux têtes, quatre bras et quatre jambes. Il en a toujours été ainsi.
Un jour, il découvre qu’il a aussi deux cœurs ! Est-il un ou plusieurs ? Et comment dissocier le moi du reste ? Prenant conscience de son caractère dual, BasarKus se trouve assez de courage pour tenter la séparation et en explorer les limites ; c’est un événement aussi excitant qu’effrayant !
Sur la scène, deux jeunes artistes, jongleur et acrobate, jouent avec malice et virtuosité de ces jeux d’imbrication et de dissociation.
Une aventure acrobatico-philosophique sur le courage d’explorer, la découverte de soi et le rapport à l’Autre. .
51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr
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English : Spectacle : La fabuleuse histoire de Basarkus
L’événement Spectacle : La fabuleuse histoire de Basarkus Nérac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Albret
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