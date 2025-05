SPECTACLE La fabuleuse histoire de BasarKus – Salle des fêtes Prée-d’Anjou, 11 juin 2025 18:30, Prée-d'Anjou.

Mayenne

SPECTACLE La fabuleuse histoire de BasarKus Salle des fêtes 1 Place de la Liberté Prée-d’Anjou Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 18:30:00

fin : 2025-06-11 19:00:00

Date(s) :

2025-06-11

Markus et Basil, deux jeunes artistes de l’Académie de cirque Fratellini, donnent vie et corps à un incroyable personnage jongleur et acrobate BasarKus.

BasarKus n’est pas un être comme les autres ! Créature à deux têtes et multiples jambes, il a aussi plein de bras. D’aventures en aventures, il roule sur lui-même à l’infini. Il est heureux comme ça, en parfaite harmonie avec lui-même. Mais en découvrant qu’il a deux cœurs, BasarKus s’interroge et s’ils étaient deux en réalité ? Poussés par une furieuse curiosité, les deux compères ne résistent pas à l’envie de se dissocier. C’est la chose la plus effrayante et excitante qu’ils aient jamais faite et leurs jeux consistent désormais à surmonter leurs peurs et à expérimenter coûte que coûte la séparation. Où commence et où finit mon corps ? Qui est cet autre que moi ? Comment l’accepter ? Autant de questions qui construisent cette ode à la découverte de soi.

nombre de places limité, réservation conseillée

Tarif 6€

Infos et réservation 02 43 09 21 52 https://www.le-carre.org/evenement/la-fabuleuse-histoire-de-basarkus/ .

Salle des fêtes 1 Place de la Liberté

Prée-d’Anjou 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52

English :

Markus and Basil, two young artists from the Académie de Cirque Fratellini, give life and body to an incredible juggling and acrobatic character: BasarKus.

German :

Markus und Basil, zwei junge Artisten der Zirkusakademie Fratellini, verleihen einer unglaublichen Jonglier- und Akrobatikfigur Leben und Körper: BasarKus.

Italiano :

Markus e Basil, due giovani artisti dell’Académie de Cirque Fratellini, danno vita e corpo a un incredibile personaggio di giocoleria e acrobazia: BasarKus.

Espanol :

Markus y Basil, dos jóvenes artistas de la Académie de Cirque Fratellini, dan vida y cuerpo a un increíble personaje malabarista y acrobático: BasarKus.

L’événement SPECTACLE La fabuleuse histoire de BasarKus Prée-d’Anjou a été mis à jour le 2025-05-18 par SUD MAYENNE