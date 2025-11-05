Spectacle La Fabuleuse histoire de BasarKus Redon
Spectacle La Fabuleuse histoire de BasarKus
Place du Parlement Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-05 10:30:00
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Sylvère Lamotte
[Danse-cirque dès 3 ans]
BasarKus a deux têtes, quatre bras et de multiples jambes. Il peut jouer de la guitare à quatre mains, sauter et jongler partout. Mais il découvre qu’il a deux cœurs alors… est-il finalement une ou deux personnes ? Entre jonglage et acrobaties, un spectacle virtuose et malicieux à destination des tout-petits.
Dans le cadre du Festival Les Minuscules
En partenariat avec les services communautaires Petite enfance, Médiathèque JM-Bollé et
Le 7, Conservatoire .
Place du Parlement Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80
