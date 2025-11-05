Spectacle La Fabuleuse histoire de BasarKus

Place du Parlement Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 10:30:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Sylvère Lamotte

[Danse-cirque dès 3 ans]

BasarKus a deux têtes, quatre bras et de multiples jambes. Il peut jouer de la guitare à quatre mains, sauter et jongler partout. Mais il découvre qu’il a deux cœurs alors… est-il finalement une ou deux personnes ? Entre jonglage et acrobaties, un spectacle virtuose et malicieux à destination des tout-petits.

Dans le cadre du Festival Les Minuscules

En partenariat avec les services communautaires Petite enfance, Médiathèque JM-Bollé et

Le 7, Conservatoire .

Place du Parlement Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80

L’événement Spectacle La Fabuleuse histoire de BasarKus Redon a été mis à jour le 2025-10-27 par OT PAYS DE REDON