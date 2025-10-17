Spectacle la fabuleuse histoire de BasarKus Thann

Spectacle la fabuleuse histoire de BasarKus

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 10:35:00

Date(s) :

2026-03-07

Un spectacle cirque et danse où BasarKus explore sa double identité entre symbiose et séparation. Jeu, émotion et poésie sont au rendez-vous.

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

A circus and dance show in which BasarKus explores his dual identity between symbiosis and separation. Playfulness, emotion and poetry are the order of the day.

German :

Eine Zirkus- und Tanzaufführung, in der BasarKus seine doppelte Identität zwischen Symbiose und Trennung erkundet. Spiel, Emotionen und Poesie sind an der Tagesordnung.

Italiano :

Uno spettacolo di circo e danza in cui BasarKus esplora la sua doppia identità tra simbiosi e separazione. Gioco, emozione e poesia sono all’ordine del giorno.

Espanol :

Un espectáculo de circo y danza en el que BasarKus explora su doble identidad entre la simbiosis y la separación. El juego, la emoción y la poesía están a la orden del día.

