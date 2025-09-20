Spectacle « La face cachée du plateau » Théâtre de Chartres Chartres

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:45:00

Comment une équipe artistique utilise-t-elle les possibilités techniques du plateau ? Jonathan Frajenberg, comédien, Théo Pombet, régisseur son et Jérémie Le Louët ouvrent la « boîte à outils du théâtre » et transmettent aux spectateurs ce qui contribue grandement à donner du sens à une création : la lumière, le son et la direction d’acteurs. Il ne s’agit pas d’assister au montage d’un décor ni au réglage des projecteurs mais d’explorer concrètement la palette des possibilités techniques et scéniques qui s’offrent à un metteur en scène lors de la création d’un spectacle. Les Dramaticules font varier sur le plateau les paramètres de lumière, de son et les contraintes de jeu, pour amener les spectateurs à comprendre les choix effectués et leurs enjeux dans l’adaptation d’une œuvre à la scène. Ils livrent une conférence-spectacle passionnante qui est aussi une véritable initiation aux métiers techniques du spectacle vivant.

Théâtre de Chartres Place de Ravenne, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.theatredechartres.fr

Les dramaticules