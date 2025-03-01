Spectacle La Famille Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Marne

Tarif : 69.5 – 69.5 – 69.5 EUR

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26 22:00:00

2026-03-26

Tout public

Un duo inédit avec Patrick Timsit et François-Xavier Demaison en frères ennemis.

Une famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.

Une pièce écrite et mise en scène par Samuel Benchetrit.

Avec Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Kate Moran et un comédien en cours de distribution. .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr

