Spectacle La Famille Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
Spectacle La Famille Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne jeudi 26 mars 2026.
Marne
Spectacle La Famille Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 69.5 – 69.5 – 69.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26 22:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Tout public
Un duo inédit avec Patrick Timsit et François-Xavier Demaison en frères ennemis.
Une famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.
Une pièce écrite et mise en scène par Samuel Benchetrit.
Avec Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Kate Moran et un comédien en cours de distribution. .
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt
Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr
English : Spectacle La Famille
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle La Famille Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-03-01 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne