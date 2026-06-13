Feldbach

Spectacle: La Famille vient en mangeant

rue de l’Église Feldbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10 20:45:00

Date(s) :

2026-07-10

Une pièce familiale intense et drôle où une comédienne fait vivre toute une famille à elle seule.

À l’étage, une dispute dans la chambre des enfants et un test de grossesse découvert dans la salle de bain poussent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie . Ils y abordent éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres questions familiales sensibles. Mais au fil du repas, entre maladresses, pauses cigarette et arrivée inattendue de la grand-mère, tout éclate au grand jour et le Conseil de Fratrie devient le premier Conseil de Famille. Porté par une seule comédienne incarnant huit personnages, ce solo repose uniquement sur une chaise et l’imaginaire du public. .

rue de l’Église Feldbach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

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English :

An intense, funny family play in which one actress brings an entire family to life.

L’événement Spectacle: La Famille vient en mangeant Feldbach a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Sundgau