Spectacle La famille vient en mangeant place de la Halle Morteau vendredi 23 janvier 2026.

place de la Halle Théâtre Morteau Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Compagnie Mmm…

La Famille Vient en Mangeant A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler! Le Conseil de Fratrie devient pour la première fois Conseil de Famille…

Tout public, à partir de 10 ans.

Sur réservation. .

place de la Halle Théâtre Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53

