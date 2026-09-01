Spectacle la Fanfare des histoires Scherwiller
mercredi 23 septembre 2026 · Scherwiller
Informations pratiques
Scherwiller
Spectacle la Fanfare des histoires
Place Foch Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23 11:15:00
Date(s) :
2026-09-23
Au temps des dinosaures et des Cro-Magnons. Séance de partage autour d’histoires et de comptines. Pour les 4-6 ans
Au temps des dinosaures et des Cro-Magnons.
Séance de partage autour d’histoires et de comptines.
Pour les 4-6 ans. 0 .
Place Foch Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10 mediatheque.scherwiller@cc-selestat.fr
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English :
Back in the days of dinosaurs and Cro-Magnons. A story and nursery rhyme sharing session. For ages 4–6
L’événement Spectacle la Fanfare des histoires Scherwiller a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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