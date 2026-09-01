Informations pratiques

Scherwiller

Spectacle la Fanfare des histoires

Place Foch Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23 10:30:00

fin : 2026-09-23 11:15:00

Date(s) :

2026-09-23

Au temps des dinosaures et des Cro-Magnons. Séance de partage autour d’histoires et de comptines. Pour les 4-6 ans

Au temps des dinosaures et des Cro-Magnons.

Séance de partage autour d’histoires et de comptines.

Pour les 4-6 ans. 0 .

Place Foch Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10 mediatheque.scherwiller@cc-selestat.fr

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English :

Back in the days of dinosaurs and Cro-Magnons. A story and nursery rhyme sharing session. For ages 4–6

L’événement Spectacle la Fanfare des histoires Scherwiller a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme