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AGENDA · Scherwiller

Spectacle la Fanfare des histoires Scherwiller

mercredi 23 septembre 2026 · Scherwiller

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Place Foch
Ville
67750 Scherwiller
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Scherwiller

Spectacle la Fanfare des histoires

Place Foch Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23 11:15:00

Date(s) :
2026-09-23

Au temps des dinosaures et des Cro-Magnons. Séance de partage autour d’histoires et de comptines. Pour les 4-6 ans
Au temps des dinosaures et des Cro-Magnons.

Séance de partage autour d’histoires et de comptines.

Pour les 4-6 ans. 0  .

Place Foch Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10  mediatheque.scherwiller@cc-selestat.fr

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English :

Back in the days of dinosaurs and Cro-Magnons. A story and nursery rhyme sharing session. For ages 4–6

L’événement Spectacle la Fanfare des histoires Scherwiller a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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