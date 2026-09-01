Spectacle « La fée du bois dormant » Le Reflet Tresses
samedi 19 septembre 2026 · Le Reflet · Tresses
Informations pratiques
Tresses
Spectacle « La fée du bois dormant »
Le Reflet Le Bourg Tresses Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Un château entouré de ronces. Un valeureux prince y pénètre. Sur son passage, les ronces laissent place à de sublimes fleurs. Dans la plus haute tour du château, une princesse endormie. Touché par sa grâce, le prince se penche sur elle. Quand soudain, au moment où il s’apprête à l’embrasser… Une fée l’interrompt ! Cela fait des millénaires qu’elle entend raconter l’histoire de la Belle au bois dormant. Mais aujourd’hui, c’est la fois de trop. Elle ne supporte plus ces images d’Epinal poussiéreuses, inquestionnées. Elle qui était là sur le berceau de la petite princesse décide de rétablir la vérité sur la légende. Soulevant les problèmes liés au non-respect du consentement du conte originel, pas à pas, la fée convainc le prince d’écrire ensemble une nouvelle histoire de l’amour et proposer ainsi au conte une nouvelle fin, un nouveau chemin. A partir de 8 ans. .
Le Reflet Le Bourg Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 13 27 culture@tresses.org
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English : Spectacle « La fée du bois dormant »
L’événement Spectacle « La fée du bois dormant » Tresses a été mis à jour le 2026-09-03 par OT de l’Entre-deux-Mers
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