Informations pratiques

Lorris

Spectacle « La fée Malapata »

Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Spectacle « La fée Malapata »

Spectacle « La fée Malapata » à 17h. Spectacle musical à partir de 3 mois. Gratuit. Places limitées. Réservation obligatoire au 02 38 94 83 68. Au plus profond de la forêt, Malapata réussira-t-elle à réparer son arbre maison ? Avec quelques formules magiques bien placées tout est possible… Encore faudrait-il ne pas être trop maladroite… Accompagnez-nous dans ce voyage musical, nous allons avoir besoin de vous ! .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 83 68

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Play: « La f%E9e Malapata »

L’événement Spectacle « La fée Malapata » Lorris a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GATINAIS SUD