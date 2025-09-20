Spectacle « La fée Malapata » Lorris
samedi 3 octobre 2026 · Lorris
Informations pratiques
Lorris
Spectacle « La fée Malapata »
Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Spectacle « La fée Malapata »
Spectacle « La fée Malapata » à 17h. Spectacle musical à partir de 3 mois. Gratuit. Places limitées. Réservation obligatoire au 02 38 94 83 68. Au plus profond de la forêt, Malapata réussira-t-elle à réparer son arbre maison ? Avec quelques formules magiques bien placées tout est possible… Encore faudrait-il ne pas être trop maladroite… Accompagnez-nous dans ce voyage musical, nous allons avoir besoin de vous ! .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 83 68
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Play: « La f%E9e Malapata »
L’événement Spectacle « La fée Malapata » Lorris a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GATINAIS SUD
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