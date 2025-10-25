Spectacle la femme qui danse Salle des douits Carteret Barneville-Carteret
Début : 2025-10-25 19:45:00
fin : 2025-10-25 20:45:00
La compagnie incandescence vous présente le spectacle la femme qui danse, spectacle de danse contemporaine. .
Salle des douits Carteret Carteret Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 87 69 00 20 elodie.meunier5@gmail.com
