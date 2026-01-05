Spectacle La femme torche La Quatro, auditorium Baud

Spectacle La femme torche

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Sur scène, Benoît Broyart joue le rôle d’un concierge d’hôtel singulier, qui le temps d’une pause débarque dans ce qui pourrait s’apparenter à la buanderie d’un palace pour évoquer Marianne Oswald, immense artiste injustement oubliée. Pourquoi ? Comment ? L’espace scénique évoque les divers lieux de vie de Marianne par l’image, les accessoires, les ombres…

L’homme s’approprie cet espace dans lequel nage le fantôme de Marianne.

Il parle, évoque la vie de l’artiste, se fâche, passe du rire aux larmes, chante aussi quelques airs que la chanteuse a créés. Il s’interroge. Mais comment a-t-on bien pu oublier une telle femme ? Et comment la faire revenir au jour ?

La guitare et les pédales d’effet d’Arthur Broyart donnent aux chansons de Marianne Oswald une teinte brute et moderne, loin de l’accordéon ou du piano d’origine. Le musicien crée également des ambiances (cafés, rues, salles de concert) tout au long du spectacle.

Laurent Richard, propose d’explorer par l’image, au fil du récit, les lieux et les visages familiers qui ont traversé la vie de Marianne. Sur l’écran se succèdent des dessins en direct, des photos de Marianne, des extraits de films.

Coproduction Cie Fleuve sans rive(s), la Maison du livre de Bécherel et l’association 12.12.

20h30, gratuit sur inscription tout public.

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

