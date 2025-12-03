Spectacle La ferme des animaux Compagnie la fleur du Boucan Vogelgrun

Spectacle La ferme des animaux Compagnie la fleur du Boucan

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-03 10:00:00

2025-12-03

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir ! Désormais, tous sont égaux. Mais rapidement, les premiers désaccords apparaissent…

Un narrateur, une narratrice, une assemblée d’objets, des personnages qui s’affrontent et une histoire qui passe de l’utopie à la dictature. Une fable grinçante, étrangement actuelle, qui sonne comme une mise en garde face aux dangers du pouvoir absolu.

La Compagnie La Fleur du Boucan revisite avec malice et désinvolture le célèbre roman de George Orwell. Une métaphore universelle remplie d’humour et de malice, dès 8 ans. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

