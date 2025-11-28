Spectacle | La fête foraine magique Villers-Saint-Paul

Spectacle | La fête foraine magique

2 Rue Victor Grignard Villers-Saint-Paul Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Le centre socioculturel organise une soirée cinéma à 18h30 à la salle Henri Salvador avec la projection de Sonic 3 . Gratuit, réservation conseillée.

La fête foraine magique est un spectacle pour enfants mêlant magie, humour et poésie, proposé à la salle de spectacle Salvador. Paul Hugo, assistant du célèbre magicien Éric Antoine, y entraîne petits et grands dans l’univers merveilleux d’une fête foraine transmise par son grand-père. Mais les manèges ont perdu leurs pouvoirs ! Avec l’aide du public, il tentera de les réparer… et peut-être de percer ensemble le fabuleux secret du marchand de bonbons. Un moment enchanté à vivre en famille.

Un spectacle féérique et interactif pour toute la famille, à découvrir le dimanche 14 décembre à 15h.

Tarifs 5 euros pour les Villersois 15 euros pour les résidents de l’ACSO 20 euros pour les extérieurs.

Salle Henri Salvador, 2 rue Victor Grignard 60870 Villers-saint-Paul

Réservation conseillée 03 44 66 32 55 letraitdunion@villers-saint-paul.fr .

2 Rue Victor Grignard Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 32 55 letraitdunion@villers-saint-paul.fr

English :

The Centre Socioculturel is organizing a movie night at 6:30pm at the Salle Henri Salvador, with a screening of Sonic 3 . Free, reservation recommended.

German :

Das soziokulturelle Zentrum organisiert einen Filmabend um 18:30 Uhr im Saal Henri Salvador mit der Vorführung von Sonic 3 . Kostenlos, Reservierung empfohlen.

Italiano :

Il Centre Socioculturel organizza una serata di cinema alle 18.30 presso la Salle Henri Salvador con la proiezione di Sonic 3 . Gratuito, si consiglia la prenotazione.

Espanol :

El Centro Sociocultural organiza una tarde de cine a las 18.30 h en la Sala Henri Salvador con la proyección de Sonic 3 . Gratis, se recomienda reservar.

