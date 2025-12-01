Spectacle La fille saison 2 Pontarlier

Spectacle La fille saison 2

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Organisé par l’Association Laïque de Pontarlier.

La fille saison 2 Un Seul(e) en scène interprété par Odile Rousselet Suivi d’un moment d’échanges sur la Laïcité puis du verre de l’amitié.

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 86 39 yaya.jacques@orange.fr

