Spectacle La fille saison 2 Pontarlier

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Organisé par l’Association Laïque de Pontarlier.
La fille saison 2 Un Seul(e) en scène interprété par Odile Rousselet Suivi d’un moment d’échanges sur la Laïcité puis du verre de l’amitié.
Entrée libre.   .

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 86 39  yaya.jacques@orange.fr

