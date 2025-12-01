Spectacle La fille saison 2 Pontarlier
Spectacle La fille saison 2 Pontarlier vendredi 12 décembre 2025.
Spectacle La fille saison 2
Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Organisé par l’Association Laïque de Pontarlier.
La fille saison 2 Un Seul(e) en scène interprété par Odile Rousselet Suivi d’un moment d’échanges sur la Laïcité puis du verre de l’amitié.
Entrée libre. .
Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 86 39 yaya.jacques@orange.fr
English : Spectacle La fille saison 2
German : Spectacle La fille saison 2
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle La fille saison 2 Pontarlier a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS