Spectacle La fin du monde en mieux Cap 26 Romans-sur-Isère

Spectacle La fin du monde en mieux

Cap 26 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Venez nombreux pour découvrir le spectacle La fin du monde en mieux du collectif Vrac, qui reprennent les textes de Sébatien Joanniez.

Cap 26 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 leplato.romans@gmail.com

English :

Come one, come all to discover the show La fin du monde en mieux (The end of the world for the better) by the Vrac collective, based on texts by Sébatien Joanniez.

