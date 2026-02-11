Spectacle La FIV du samedi soir Mauléon

Spectacle La FIV du samedi soir

Espace de La Roche Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

L’association La Soupape organise une soirée autour d’un spectacle de la compagnie Côté Cour de Cholet La FIV du samedi soir .

La Soupape vous propose une séance de rigolade sur un sujet parfois tabou…

Ils se marièrent et eurent… bah non pas toujours ! Lorsque Dame Nature décide de jouer les trouble-fêtes, le chemin vers la parentalité peut rapidement tourner au défi…

Imaginez une réunion de travail tout ce qu’il y a de plus ordinaire, où soudain, le sujet de discussion prend un virage inattendu Bernard et Christian décident de nous embarquer dans une exploration hilarante des différentes étapes d’un parcours semé d’embûches ! .

Espace de La Roche Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 64 53 82 lasoupape.parentsenfants@gmail.com

