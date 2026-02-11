Spectacle La FIV du samedi soir Mauléon

Spectacle La FIV du samedi soir

Spectacle La FIV du samedi soir Mauléon samedi 21 février 2026.

Spectacle La FIV du samedi soir

Espace de La Roche Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

L’association La Soupape organise une soirée autour d’un spectacle de la compagnie Côté Cour de Cholet La FIV du samedi soir .
La Soupape vous propose une séance de rigolade sur un sujet parfois tabou…
Ils se marièrent et eurent… bah non pas toujours ! Lorsque Dame Nature décide de jouer les trouble-fêtes, le chemin vers la parentalité peut rapidement tourner au défi…
Imaginez une réunion de travail tout ce qu’il y a de plus ordinaire, où soudain, le sujet de discussion prend un virage inattendu Bernard et Christian décident de nous embarquer dans une exploration hilarante des différentes étapes d’un parcours semé d’embûches !   .

Espace de La Roche Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 64 53 82  lasoupape.parentsenfants@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle La FIV du samedi soir

L’événement Spectacle La FIV du samedi soir Mauléon a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Bocage Bressuirais