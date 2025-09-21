Spectacle « La flûte enchantée… enfin presque » par les SoutienGorges Archives départementales du Tarn-et-Garonne Montauban

Spectacle « La flûte enchantée… enfin presque » par les SoutienGorges Archives départementales du Tarn-et-Garonne Montauban dimanche 21 septembre 2025.

Spectacle « La flûte enchantée… enfin presque » par les SoutienGorges Dimanche 21 septembre, 18h00 Archives départementales du Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Spectacle en plein air. Jauge limitée à 90 spectateurs. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Les SoutienGorges font leur déclaration d’amour à l’opéra de Mozart.

Dans ce spectacle lyrico-comique pour 4 chanteuses et un piano, les clins d’œil musicaux, les arrangements et le traitement scénique rejoignent ainsi le Théâtre Total populaire, état d’esprit initial, à sa création, en 1791. Elles invitent le public au fil de l’histoire à reconnaître, W.A Mozart, Brassens, Weil, Kander, Cazals, Lovigny … Tout en souplesse, humour et rondeur, qui est leur marque de fabrique.​​

Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr

Les SoutienGorges font leur déclaration d’amour à l’opéra de Mozart.

© Les SoutienGorges