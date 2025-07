Spectacle La flûte enchantée Pierrefitte-sur-Aire

Spectacle La flûte enchantée

Pierrefitte-sur-Aire Meuse

Impossible, sauf à avoir déserté le territoire au jour J, de passer à côté d’une représentation qui promet d’être du grand spectacle…

Découvrir, redécouvrir Mozart et son opéra La Flûte enchantée dans une mise en scène originale et partagée par la Compagnie Virêvolte avec les habitants, en extérieur.

Les tarifs :

Plein tarif 15€

Adhérents Au Fil de l’Aire + les moins de 16 ans (inclus) 8€

Enfants jusqu’à 10 ans (inclus) gratuit.

Informations, réservations :

Guillaume 0673398383

Messagerie aufildelaire55@gmail.comTout public

Pierrefitte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 73 39 83 83 aufildelaire55@gmail.com

English :

Unless you’ve deserted the area by D-day, it’s impossible to miss out on what promises to be a great show…

Discover and rediscover Mozart and his opera The Magic Flute in an original staging shared by Compagnie Virêvolte with local residents, outdoors.

Prices :

Full price: 15?

Au Fil de l’Aire members + under 16s (included): 8?

Children under 10 (inclusive): free.

Information, booking :

Guillaume 0673398383

Messaging: aufildelaire55@gmail.com

German :

Es ist unmöglich, eine Aufführung zu verpassen, die ein großes Spektakel zu werden verspricht, es sei denn, man hat am Tag X das Gebiet verlassen…

Entdecken oder wiederentdecken Sie Mozart und seine Oper Die Zauberflöte in einer originellen Inszenierung, die die Compagnie Virêvolte mit den Einwohnern im Freien teilt.

Preise:

Voller Tarif: 15?

Mitglieder von Au Fil de l’Aire + Kinder unter 16 Jahren (inklusive): 8?

Kinder bis 10 Jahre (einschließlich): kostenlos.

Informationen und Reservierungen :

Guillaume: 0673398383

Nachrichten: aufildelaire55@gmail.com

Italiano :

A meno che non abbiate disertato la zona il giorno stesso, è impossibile perdersi quello che promette di essere un grande spettacolo…

Scoprite e riscoprite Mozart e la sua opera Il flauto magico in una produzione originale condivisa dalla Compagnie Virêvolte con gli abitanti della zona, all’aperto.

Prezzo :

Prezzo intero: 15?

Soci Au Fil de l’Aire + minori di 16 anni (inclusi): 8?

Bambini sotto i 10 anni (inclusi): gratis.

Informazioni, prenotazione :

Guillaume: 0673398383

Messaggi: aufildelaire55@gmail.com

Espanol :

A menos que haya desertado de la zona ese día, es imposible perderse lo que promete ser un gran espectáculo…

Descubra o redescubra a Mozart y su ópera La flauta mágica en una producción original compartida por la Compagnie Virêvolte con los vecinos de la zona, al aire libre.

Precio :

Precio completo: 15?

Socios Au Fil de l’Aire + menores de 16 años (incluidos): 8?

Menores de 10 años (incluidos): gratis.

Información, reservas :

Guillaume: 0673398383

Mensajes: aufildelaire55@gmail.com

