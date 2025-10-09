Spectacle La Folie des Années 80 Rodez

Spectacle La Folie des Années 80 Rodez jeudi 9 octobre 2025.

Spectacle La Folie des Années 80

Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : 45 – 45 – 52 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Jeudi 2025-10-09

Le concert Folie des années 80 débarque à Rodez le 9 octobre 2025.

Avec Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader, Zouk machine, Philippe Delage, Cookie Dingler et William de Début de soirée pour une soirée festive de 2 heures. .

Boulevard du 122e RI Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

The Folie des années 80 concert comes to Rodez on October 9, 2025.

German :

Das Konzert Folie des années 80 landet am 9. Oktober 2025 in Rodez.

Italiano :

Il concerto Folie des années 80 arriva a Rodez il 9 ottobre 2025.

Espanol :

El concierto Folie des années 80 llega a Rodez el 9 de octubre de 2025.

