Spectacle La Folie des Années 80 Rodez jeudi 9 octobre 2025.
Tarif : 45 – 45 – 52 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Jeudi 2025-10-09
2025-10-09
Le concert Folie des années 80 débarque à Rodez le 9 octobre 2025.
Avec Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader, Zouk machine, Philippe Delage, Cookie Dingler et William de Début de soirée pour une soirée festive de 2 heures. .
Boulevard du 122e RI Rodez 12000 Aveyron Occitanie
English :
The Folie des années 80 concert comes to Rodez on October 9, 2025.
German :
Das Konzert Folie des années 80 landet am 9. Oktober 2025 in Rodez.
Italiano :
Il concerto Folie des années 80 arriva a Rodez il 9 ottobre 2025.
Espanol :
El concierto Folie des années 80 llega a Rodez el 9 de octubre de 2025.
L’événement Spectacle La Folie des Années 80 Rodez a été mis à jour le 2025-07-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)