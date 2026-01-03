Spectacle La folle aventure animale et musicale de Charlie Dada Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Une initiation au voyage, à la musique et à la biodiversité pour les plus petits !
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
An introduction to travel, music, and biodiversity for the very young!
