Spectacle La folle histoire des femmes La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle La folle histoire des femmes

Samedi 28 mars 2026 de 19h15 à 20h30.

Samedi 25 avril 2026 de 19h15 à 20h30.

Samedi 23 mai 2026 de 19h15 à 20h30.

Samedi 13 juin 2026 de 19h15 à 20h30. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Un voyage dans l’univers de la femme.

Un spectacle sur le bonheur d’être femme mais également un joli mélange d’humour et d’histoire raconté avec une franchise décapante. Au travers des scènes de la vie quotidienne ce spectacle retrace, pour vous, l’évolution de la condition féminine en France de 1944 à nos jours. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A journey into the world of women.

