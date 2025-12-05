Spectacle la folle histoire du couple CAMÉO COMÉDIE CLUB Metz

Spectacle la folle histoire du couple

Comment auriez vous vécu votre vie de couple à une autre époque ?

Vos disputes seraient-elles les mêmes en 1950 ?

Vos enfants seraient-ils aussi chiants au moyen âge ?

Et votre belle mère serait-elle plus sympa sous l’antiquité ?

Que ce soit dans le futur ou à la préhistoire être en couple n’a jamais été simple.Adultes

English :

How would you have lived your married life in another era?

Would your arguments be the same in 1950?

Would your children be as annoying in the Middle Ages?

And would your mother-in-law be nicer in ancient times?

Whether in the future or in prehistoric times, being a couple has never been easy.

