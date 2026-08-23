SPECTACLE LA FONTAINE ET LE BAL DES ILLUSTRES Carlencas-et-Levas
samedi 19 septembre 2026 · Carlencas-et-Levas
Informations pratiques
Carlencas-et-Levas
SPECTACLE LA FONTAINE ET LE BAL DES ILLUSTRES
Place Saint Martin Carlencas-et-Levas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Spectacle | Carlencas-et-Levas
La Fontaine et le Bal des illustres
À 20H30
L’association MASC-34 pose ses valises à Carlencas-et-Levas pour un spectacle inédit.
Ecrit et mis en scène par Georges Costa-Koch.
Entrée gratuite, sans réservation. Spectacle au chapeau.
Spectacle | Carlencas-et-Levas
La Fontaine et le Bal des illustres
À 20H30
L’association MASC-34 pose ses valises à Carlencas-et-Levas pour un spectacle inédit.
Ce spectacle hommage à Jean de La Fontaine vous fera redécouvrir ses fables. Vous aurez le plaisir de reconnaître les plus connues et de découvrir celles que l’histoire a oubliées. Entre poésie, chant, théâtre et musique, ce spectacle saura ravir les petits et les grands !
Ecrit et mis en scène par Georges Costa-Koch.
Entrée gratuite, sans réservation. Spectacle au chapeau. .
Place Saint Martin Carlencas-et-Levas 34600 Hérault Occitanie +33 7 70 00 01 41
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English :
Performance | Carlencas-et-Levas
La Fontaine and the Ball of the Illustrious
%C0 8:30 p.m.
The MASC-34 association is setting up shop in Carlencas-et-Levas for a brand-new show.
Written and directed by Georges Costa-Koch.
Free admission, no reservations required. Donations welcome.
L’événement SPECTACLE LA FONTAINE ET LE BAL DES ILLUSTRES Carlencas-et-Levas a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB