Informations pratiques

Carlencas-et-Levas

SPECTACLE LA FONTAINE ET LE BAL DES ILLUSTRES

Place Saint Martin Carlencas-et-Levas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Spectacle | Carlencas-et-Levas

La Fontaine et le Bal des illustres

À 20H30

L’association MASC-34 pose ses valises à Carlencas-et-Levas pour un spectacle inédit.

Ecrit et mis en scène par Georges Costa-Koch.

Entrée gratuite, sans réservation. Spectacle au chapeau.

Spectacle | Carlencas-et-Levas

La Fontaine et le Bal des illustres

À 20H30

L’association MASC-34 pose ses valises à Carlencas-et-Levas pour un spectacle inédit.

Ce spectacle hommage à Jean de La Fontaine vous fera redécouvrir ses fables. Vous aurez le plaisir de reconnaître les plus connues et de découvrir celles que l’histoire a oubliées. Entre poésie, chant, théâtre et musique, ce spectacle saura ravir les petits et les grands !

Ecrit et mis en scène par Georges Costa-Koch.

Entrée gratuite, sans réservation. Spectacle au chapeau. .

Place Saint Martin Carlencas-et-Levas 34600 Hérault Occitanie +33 7 70 00 01 41

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English :

Performance | Carlencas-et-Levas

La Fontaine and the Ball of the Illustrious

%C0 8:30 p.m.

The MASC-34 association is setting up shop in Carlencas-et-Levas for a brand-new show.

Written and directed by Georges Costa-Koch.

Free admission, no reservations required. Donations welcome.

L’événement SPECTACLE LA FONTAINE ET LE BAL DES ILLUSTRES Carlencas-et-Levas a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB