Spectacle La Fontaine Unplugged Roquefort-sur-Soulzon

Spectacle La Fontaine Unplugged

Avenue de Lauras Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

La commune accueille les Escapades du Théâtre de la Maison du Peuple dans le cadre des Givrées éco-fest’hivernal de chansons francophones.

Une réécriture givrée et rafraîchissante des Fables !

Trois comédiens-chanteurs s’emparent malicieusement des fables de La Fontaine pour les réactualiser en chansons. Jouer avec le propos, s’en amuser, le recontextualiser avec liberté, prolonger le récit ou insuffler de nouveaux personnages afin de créer des relectures décalées et pleines d’humour ici le Héron fashion victim veut s’habiller en IKKS, le Lièvre est pris à son propre piège par une tortue finalement pas aussi sage qu’on le croirait, le Corbeau, addict aux réseaux sociaux, est amadoué par un algorithme rusé ; Perrette se rêve en Nouvelle Star de variété…

L’humeur est solaire et les influences musicales sont variées (folk sixties, rap, valse, symphonie façon cartoon, slam, chant lyrique…) et servies par un riche instrumentarium. Guitares, clavier, accordéon, cloches, tuba, shruttibox et percussions, sont finement dosés laissant ainsi la part belle aux arrangements vocaux et aux textes. Ces trois chanteurs multi-instrumentistes prennent grand plaisir à donner vie à ce bestiaire musical, florissant et à l’énergie communicative. Infusées de leurs sensibilités et questionnements actuels, vous découvrirez leurs variations décapantes, originales et fidèles à l’esprit du grand fabuliste. Un spectacle au verbe malicieux et gourmand, des chansons à voir et à entendre entre réflexions et éclats de rire. .

English :

The town hosts the Escapades du Théâtre de la Maison du Peuple as part of the Givrées winter eco-fest of French-language songs.

A frosty and refreshing retelling of the Fables!

