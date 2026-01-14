Spectacle La Fontaine Unplugged

Salle Désiré Valette Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 17:00:00

fin : 2026-03-11 18:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Porte de DrômArdèche invite les tout-petits et leurs familles à découvrir des spectacles poétiques et musicaux ! Mercredi 11 mars à Saint-Vallier, (re)découvrez les fables de La Fontaine en musique et en rythme avec la compagnie DNB !

.

Salle Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Porte de DrômArdèche invites toddlers and their families to discover poetic and musical shows! On Wednesday March 11 in Saint-Vallier, (re)discover La Fontaine’s fables in music and rhythm with the DNB company!

L’événement Spectacle La Fontaine Unplugged Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche