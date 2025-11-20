Spectacle La France Empire (théâtre documentaire) Saison culturelle OMAC Salle Robert Métairie Thury-Harcourt-le-Hom

Spectacle La France Empire (théâtre documentaire) Saison culturelle OMAC Salle Robert Métairie Thury-Harcourt-le-Hom jeudi 20 novembre 2025.

Salle Robert Métairie Derrière la mairie Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Après le succès de L’A-Démocratie, Nicolas Lambert déboulonne les idées reçues de notre passé, notre présent colonial. Souvenirs personnels et roman national se télescopent. Raconteur facétieux, il jette de l’huile sur le feu avec le souci de rendre la complexité de l’histoire, de traquer les non-dits que nous portons ensemble comme d’encombrants secrets de famille. Et si le rire n’est jamais loin, la question demeure peut-on écrire un avenir sur les décombres d’un passé dénaturé ?

A partir de 14 ans.

Durée 2h00.

Réservation conseillée auprès de Suisse Normande Tourisme .

Salle Robert Métairie Derrière la mairie Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45

English : Spectacle La France Empire (théâtre documentaire) Saison culturelle OMAC

After the success of L?A-Démocratie, Nicolas Lambert debunks preconceived ideas about our colonial past and present. Personal memories and the national story collide. A facetious raconteur, he throws fuel on the fire…

German : Spectacle La France Empire (théâtre documentaire) Saison culturelle OMAC

Nach dem Erfolg von L?A-Démocratie entlarvt Nicolas Lambert die gängigen Vorstellungen über unsere koloniale Vergangenheit und Gegenwart. Persönliche Erinnerungen und der nationale Roman kollidieren miteinander. Als schelmischer Erzähler gießt er Öl ins Feuer…

Italiano :

Dopo il successo di L’A-Démocratie, Nicolas Lambert sfata i preconcetti sul nostro passato e presente coloniale. I ricordi personali e la storia nazionale si scontrano. Con un’ironia da raconteur, getta benzina sul fuoco…

Espanol :

Tras el éxito de L’A-Démocratie, Nicolas Lambert desmonta las ideas preconcebidas sobre nuestro pasado y nuestro presente coloniales. Los recuerdos personales y la historia nacional chocan. Con su faceta de cuentista, echa leña al fuego…

