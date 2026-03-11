Spectacle LA FRIVOLE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Spectacle LA FRIVOLE à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
2026-05-06 2026-05-07
LA FRIVOLE Cabaret à la française, drôle, piquant, participatif !
Un vent de folie souffle sur la scène avec LA FRIVOLE, un spectacle de cabaret qui dépoussière avec brio les chansons coquines du patrimoine français !
Aux commandes Emily Przeniczka, chanteuse fantasque à la gouaille savoureuse, digne héritière de Fréhel ou de La Goulue, accompagnée d’un pianiste virtuose, maître en improvisation musicale. .
+33 6 83 58 83 68
