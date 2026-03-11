Spectacle LA FRIVOLE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07

LA FRIVOLE Cabaret à la française, drôle, piquant, participatif !

Un vent de folie souffle sur la scène avec LA FRIVOLE, un spectacle de cabaret qui dépoussière avec brio les chansons coquines du patrimoine français !

Aux commandes Emily Przeniczka, chanteuse fantasque à la gouaille savoureuse, digne héritière de Fréhel ou de La Goulue, accompagnée d’un pianiste virtuose, maître en improvisation musicale. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle LA FRIVOLE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme