Informations pratiques

Volgelsheim

Spectacle la frontière magique Cyril Cartel

Volgelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Destiné à toute la famille, ce spectacle interactif invite petits et grands à franchir la frontière entre le monde réel et le monde imaginaire. Pendant près d’une heure, le public sera entraîné dans un univers mêlant magie, humour, poésie et participation, où chacun retrouvera le plaisir de s’étonner et de rêver.

Reconnu pour son approche moderne de la magie et sa proximité avec le public, Cyril Cartel propose un spectacle accessible dès 4 ans, capable de séduire aussi bien les enfants que les adultes grâce à un savant mélange d’illusions, d’émotions et de moments de complicité. .

Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 14 29 08 41

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English :

L’événement Spectacle la frontière magique Cyril Cartel Volgelsheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach