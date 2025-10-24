Spectacle La gadoue Médiathèque municipale Beaumont-lès-Valence

Médiathèque municipale 12 allée des Pins Beaumont-lès-Valence Drôme

2025-10-24 10:00:00

2025-10-24

2025-10-24

Spectacle de théâtre sensoriel qui présente la terre sous toutes ses formes. Nous suivons le personnage dans sa découverte. Un cadeau est posé un pot en argile rempli de terre. Son univers immaculé est bien vite rempli par cet élément bienfaisant.

Médiathèque municipale 12 allée des Pins Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 76 74 mediatheque.beaumont@valenceromansagglo.fr

English :

A sensory theater show that presents the earth in all its forms. We follow the character as he makes his discovery. He is presented with a gift: a clay pot filled with earth. His immaculate world is soon filled with this beneficial element.

German :

Ein sensorisches Theaterstück, das die Erde in all ihren Formen vorstellt. Wir folgen der Figur auf ihrer Entdeckungsreise. Ein Geschenk wird auf den Tisch gestellt: ein Tontopf, der mit Erde gefüllt ist. Seine makellose Welt wird sehr schnell von diesem wohltuenden Element erfüllt.

Italiano :

Uno spettacolo di teatro sensoriale che presenta la terra in tutte le sue forme. Seguiamo il personaggio mentre fa la sua scoperta. Gli viene fatto un regalo: un vaso di argilla pieno di terra. Il suo mondo immacolato si riempie presto di questo elemento benefico.

Espanol :

Un espectáculo de teatro sensorial que presenta la tierra en todas sus formas. Seguimos al personaje en su descubrimiento. Le hacen un regalo: una vasija de barro llena de tierra. Su mundo inmaculado pronto se llena de este beneficioso elemento.

