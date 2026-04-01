Spectacle la gardienne, une femme à l’amer #Opération Grandes Marées# Lieu-dit Lanvaon Plouguerneau
Spectacle la gardienne, une femme à l’amer #Opération Grandes Marées# Lieu-dit Lanvaon Plouguerneau dimanche 19 avril 2026.
Plouguerneau
Spectacle la gardienne, une femme à l’amer #Opération Grandes Marées#
Lieu-dit Lanvaon Au pied du phare Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
La Compagnie SUMAK jouera son spectacle autour des phares.
Soizic Corre était la dernière gardienne de phare de Lanvaon. Françoise Loiselet, auteure, a recueilli son témoignage puis a rencontré d’autres anciennes gardiennes et écouté d’autres histoires. Ce spectacle est un hommage à ces femmes, qui ont entretenu ces sentinelles dans une vie à la verticale. Avec Céline Sorin, comédienne et Samir Dib, musicien. .
Lieu-dit Lanvaon Au pied du phare Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93
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English : Spectacle la gardienne, une femme à l’amer #Opération Grandes Marées#
L’événement Spectacle la gardienne, une femme à l’amer #Opération Grandes Marées# Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT PAYS DES ABERS
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