Spectacle la gardienne, une femme à l’amer #Opération Grandes Marées# Lieu-dit Lanvaon Plouguerneau

Plouguerneau

Spectacle la gardienne, une femme à l’amer #Opération Grandes Marées#

Lieu-dit Lanvaon Au pied du phare Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La Compagnie SUMAK jouera son spectacle autour des phares.

Soizic Corre était la dernière gardienne de phare de Lanvaon. Françoise Loiselet, auteure, a recueilli son témoignage puis a rencontré d’autres anciennes gardiennes et écouté d’autres histoires. Ce spectacle est un hommage à ces femmes, qui ont entretenu ces sentinelles dans une vie à la verticale. Avec Céline Sorin, comédienne et Samir Dib, musicien. .

Lieu-dit Lanvaon Au pied du phare Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

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English : Spectacle la gardienne, une femme à l’amer #Opération Grandes Marées#

L’événement Spectacle la gardienne, une femme à l’amer #Opération Grandes Marées# Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT PAYS DES ABERS