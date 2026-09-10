SPECTACLE LA GRANDE ADHESION Revel
jeudi 8 octobre 2026 · Revel
Informations pratiques
Revel
SPECTACLE LA GRANDE ADHESION
38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Assistez à une représentation théâtrale professionnelle au Ciné Get
Dans le cadre de la 5ème saison culturelle #lesrougissantes, le collectif Les Copines de Serge présente le spectacle « La Grande « Adhésion », jeudi 8 octobre au Ciné Get :
« Vous allez assister à un moment décisif pour votre centre culturel (sa réouverture!) et enfin devenir adhérent.e.s (il le faut). Nous (Françoise Bourret, directrice, Valérie, chargée de la médiation culturelle, et Martine, secrétaire de direction) allons vous présenter notre planning d’activités originales et les événements de l’année. Cette inauguration se doit d’être une réussite (les élus seront présents).
La Grande Adhésion, c’est une comédie délirante, une délectable histoire de collègues et de non-dits, un burn-out burlesque collectif et un combat sans réserve contre le défaitisme. 8 .
38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie contact@rougecarmen.com
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English :
Attend a professional theater performance at the Ciné Get
L’événement SPECTACLE LA GRANDE ADHESION Revel a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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