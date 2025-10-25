Spectacle La grande Métamorphose Varennes-sur-Allier

Salle Max Favalleli Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – – EUR

Moins de 12 ans et porteurs de la carte senior gratuit

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

La grande Métamorphose by Ludivine Valandro

Imitatrice visuelle et vocale

show interactif live !

Transformation incroyables !

Une voix surprenante !

Salle Max Favalleli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 72 00 standard@varennes-sur-allier.fr

English :

La grande Métamorphose by Ludivine Valandro

Visual and vocal impersonator

live interactive show!

Incredible transformations!

A surprising voice!

German :

Die große Metamorphose by Ludivine Valandro

Visuelle und stimmliche Imitatorin

interaktive Live-Show!

Unglaubliche Verwandlungen!

Eine überraschende Stimme!

Italiano :

La grande metamorfosi di Ludivine Valandro

Imitatrice visiva e vocale

spettacolo interattivo dal vivo!

Incredibili trasformazioni!

Una voce sorprendente!

Espanol :

La Gran Metamorfosis de Ludivine Valandro

Imitadora visual y vocal

¡espectáculo interactivo en directo!

¡Transformaciones increíbles!

¡Una voz sorprendente!

